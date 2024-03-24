Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısıyla İstanbul Şişli’de toplanan emekliler, “Emeklilikte insanca yaşamak haktır” sloganı altında bir eylem gerçekleştirdi.

“Saray’a değil emekliye bütçe”, “Kaynak var, niyet yok” ve “Emekli hesabı sandıkta soracak” gibi sloganlar eşliğinde yapılan eylemle, emeklilerin karşılaştıkları sorunlara ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebine vurgu yapıldı. Şişli’deki eylemde, DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin toplumsal taleplerini dile getirdi. Cumhuriyet’in haberine göre Yavuz, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetinin öncelikli talep olduğunu belirterek, iktidarın sağlık sistemindeki özelleştirme politikasını eleştirdi. Haber Merkezi

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