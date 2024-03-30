Emekli maaşı ile yaşamak açlıkla mücadeleye dönüştü

AKP iktidarları döneminde yaşlı nüfusun yoksullaştırıldığını belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu dönemde emeklilikle ilgili düzenlemelerle düşük emekli maaşları ve ekonomik krizle oluşan enflasyonun yaşlıların yaşamını doğrudan etkilediğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre yaşlanan nüfusun yoksullaştığını da gösterdiği dikkat çeken Gürer, yaşlı nüfusun yoksullaşmasında en önemli etkenin gelir düzeyinde düşme olduğuna işaret etti. Gürer, “Dededen toruna harçlık dönemi bitti. Harçlıklar, iş bulursa torundan dedeye dönüştü. Torununa bayramda dahi harçlık veremez duruma gelen dedeler, geçinebilmek için çocukların ve torunları desteğine ihtiyaç duyar duruma düşürüldüler. Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması, emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını dahi sorunlu kıldı. Konuştuğumuz emekliler hiç böyle bir dönem görmedik diyorlar. Emekliliğe erişmek zorlaştığı gibi emekli maaşı ile yaşamakta açlıkla mücadeleye dönüştü” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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