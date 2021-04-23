Emekliler: Hiç de Erdoğan’ın dediği gibi değil

Türkiye’de emeklilerin hayat şartları sık sık tartışma konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emekliler tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip” derken emeklilerin birçoğu farklı düşünüyor.

Türkiye’deki 13,5 milyon emeklinin 650 bine yakını Bursa’da yaşıyor. 2018 yılından itibaren emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde bu yıl enflasyon oranında artış yapılarak ilk ödemenin Mayıs başı, ikinci ödemenin temmuz ortasında yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en düşük asgarî ücretten emekli olan bir kişinin aylığı bin 500 lira. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), üç yıldır bin lira olarak verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücrete göre 763 TL, gıda enflasyonuna göre 677 TL ve ortalama enflasyona göre 556 TL eridiğini ortaya koydu.

Akşam pazarlara baksın

DİSK / Emekli-Sen Bursa Şube Başkanı Sacit Çam, “Biz sadaka değil, insanca yaşayacak koşullar arıyoruz. Biz yılda 4 kez asgarî ücret baz alınarak emekli ikramiyesinin ödenmesini talep ediyoruz. Emeklinin aldığı ücret her gün enflasyon oranında eriyor ama aldığımız ücret hep aynı” dedi. 2001 yılında emekli olan Çam, farklı bağlanma oranlarının mağduriyet oluşturduğuna dikkat çekerek, emeklilerin bugünkü durumunu şöyle anlattı: “Yaşamın gerçeklerini saat beşten sonra pazarlarda görüyoruz. Emeklilerin ucuz meyve ve sebze almak için ne mücadele verdiğini biliyoruz. Emekli aylığının bağlanmasının gözden geçirilmesi şart. Bizim insanca yaşamamız için önce intibak yasasının onaylanmasına, sonra milli gelirden hak ettiğimiz payı almamız gerekir. Örgütlendiğimiz 13 ilçede ikinci işte çalışan emekliler hakkında gelen rakamlar ve durumlar ürkütücü.”