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3 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Emekliye bayram yok

03 Haziran 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emekliler ekonomik duruma isyan etti. Vatandaşlar ekonomik şartlardan dolayı tatili düşünmek bir yana memleketlerine bile gidemez oldu.

Emekliler duruma, “Biz kurban olduk artık”, “Artık bayram emekli için bitmiştir”, “Evden dışarı çıkmaya korkar olduk” diyerek tepki gösterdi. Yüksek enflasyon karşısında geçinmekte zorlanan vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı’nı da ekonomik olarak buruk karşılıyor. Mecidiyeköy Meydanı’nda mikrofon uzatılan vatandaşlar, tatile gitmek bir yana memleketlerine bile gidememekten yakındı. Vatandaşlar, şunları söyledi:

“ARTIK BAYRAM EMEKLİ İÇİN BİTMİŞTİR”

Ali Şahin: Bayram tatilinde böyle gölgelik bir yer bulursak buralarda geçireceğiz. Ben emekliyim dişlerimi yaptıramıyorum. 50 bin lira istiyorlar. Devletten randevu alamıyorum. Bayramda 5 akrabaya gitsem biner TL’den 5 bin TL. Sana veriyor 3 bin TL. Nasıl gideceksin? Artık bayram emekli için bitmiştir. 

“DEVLET 3 BİN LİRA HARÇLIK VERİYOR

Rahmi Demir: Bayramda böyle oturacağız gölgede başka bir çaremiz yok. Emekli adam ne yapabilir bayramda? Mecbur bayramda evde geçireceğiz. Kurban kesemeyeceğiz çünkü imkânımız yok. Ben 1998 yılında emekli oldum. Daha önceki bayramlarda kesiyordum kurban, durum iyiydi. Şimdi durum sıkıntı. Her şey ateş pahası. Devlet bize harçlık veriyor ya 3 bin lira gibi, onunla da torunları sevindireceğiz.

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