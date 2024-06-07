Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyonda zor günler geride kaldı. Şimdi dezenflasyona (enflasyonun artış hızının azalmaya başlaması) sürecine girdi” açıklamasını yorumladı.

Ekonomim’in haberine göre Alkin, “20 puan düşecek enflasyon. Niye? Baz etkisiyle. 38’de devraldınız, 75’e çıkardınız enflasyonu ve diyorsunuz ki; ‘En kötüsü geride kaldı’... Hayır en kötüsü şimdi başlıyor. Çünkü dezenflasyon süreci en zorlu süreçtir. İnsanın canını yakar. Bizi dinleyenler şöyle diyordur; ‘Daha ne yakacaklar?’... Yakacaklar, hazırlıklı olun. 20 puan düşüş olacak enflasyonda matematik olarak ve ‘Biz başarılıyız’ diyecekler. Siz eğer göreve geldiğinizde enflasyon 38’se ve 1 yıl sonra bunu 38 altına düşüremiyorsanız, başarısızsınız. Çünkü devraldığınız enflasyon orda. Dost acı söyler, başarılı falan değilsiniz” dedi. Haber Merkezi

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