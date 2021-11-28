En pahalı il ve ilçeler belli oldu

Hepsiemlak, emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performansı masaya yatırarak, ‘Türkiye’nin en il ve ilçeleri’ni açıkladı. Hepsiemlak’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul’un Beşiktaş ilçesi oldu.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında birinci sırada 10 bin 167 lira ile Muğla yer aldı. Muğla’yı, 7 bin 824 lira ile İstanbul, 5 bin 947 lira ile Antalya, 5 bin 482 lira ile İzmir, 4 bin 236 lira ile Çanakkale, 4 bin 232 lira ile Balıkesir, 4 bin 62 lira ile Yalova, 3 bin 991 lira ile Gaziantep, 3 bin 852 lira ile Denizli ve 3 bin 718 lira ile Edirne takip etti. Haber Merkezi

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