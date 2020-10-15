Endonezya’nın en büyük İslâmî bankası kurulacak

Endonezya’da üç devlet bankası, ülkenin en büyük İslami bankasını kurmak amacıyla finansal iş birliği konusunda anlaştı.

Devlete ait Endonezya Rakyat Bankası (BRI), Negara Endonezya Bankası (BNI) ve Mandiri Bankası, İslâmî finansal yapıların katılımıyla ülkenin en büyük İslami bankasının kurulması konusunda şartlı birleşme anlaşması imzaladı. İslâmî finansal yapıda ülkenin en büyük kredi açan bankası olması hedeflenen iş birliği kapsamında ülkede helâl endüstrinin büyümesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Paramadina Üniversitesi’nden ekonomist Handi Risza, yeni İslami bankayla giyim, turizm, içecek ve yiyecek gibi alanlarda giderek büyüyen helâl sektörünün İslami bankalardan büyük ölçüde finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kuruluşla ilgili bütün sürecin Şubat 2021’de tamamlanması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.