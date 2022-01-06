Enerji maliyetleri üretimini vurabilir

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren elektrik zammının plastik sektörü gibi enerji yoğun sektörlere etkisini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün açıklamalarda bulundu.

Gülsün “Elektrik fiyatlarının kısa bir süre zarfında ikiye katlanmış olması özellikle kontratlı çalışan sanayicilerimizi çok zor durumda bıraktı. Geçiş sürecinde sanayi üretiminde aksamalar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Ayrıca girdi maliyetlerinde yaşanan bu artışın nihaî tüketicinin fiyatlarına da yansıyacağı ve enflasyona sebep olacağı aşikâr. Zira sanayicinin bu maliyet artışını taşıyacak gücü kalmamış durumda” dedi. Ekonomi Servisi

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