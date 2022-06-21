Enerjide zam şampiyonuyuz

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinin enerji zamlarının iktidarın iddia ettiği üzere yurtdışı kaynaklı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, “OECD verileri, 2015 yılından bu yana ülkemizde OECD ortalamasından 6 kat daha fazla zam yapıldığını ortaya koymaktadır” açıklaması yaptı.

EMO, dün yaptığı yazılı basın açıklamasında, OECD verilerinin, siyasi iktidarın Türkiye’deki enerji zamlarının, yurtdışında oluşan maliyet artışlarından kaynakladığı ve yurttaşlara yansımasının düşük seviyede tutulduğuna yönelik iddialarını doğrulamadığını açıkladı. EMO tarafından yapılan açıklamada, “Diğer OECD ülkelerindeki tüketicilerin bahsi geçen artışlardan Türkiye`deki tüketiciler kadar etkilenmediği görülmektedir” dendi. Açıklama şöyle: 6 kat fazla “Bilindiği üzere siyasi iktidar, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta ardı ardına yapılan zamlar için dünyadaki fiyat artışlarını gerekçe gösteriyor. Oysa çeşitli ülkelerdeki enerji borsalarından anlık olarak oluşan geçici fiyat dalgalanmalarından örneklerle pahalı enerji gerçeğini gizlemeye çalışıldığı, OECD verileri ile bir kere daha net bir şekilde görülmektedir. OECD’nin 2015’i baz yıl alarak gerçekleştirdiği enerji endeksi incelendiğinde, Türkiye’nin OECD ortalaması ile arasındaki makasın düzenli olarak açıldığı görülmektedir. Mart 2022 itibarıyla Türkiye’nin endeks değeri 409’a ulaşırken, aynı ayda OECD ortalaması 151’de kaldı. Baz yıl kabul edilen 2015’ten bu yana ülkemizdeki enerji fiyatlarındaki artış oranı yüzde 309 olurken, OECD ülkelerinin ortalamasındaki artış yüzde 51 olarak belirlendi. OECD verileri, 2015 yılından bu yana ülkemizde OECD ortalamasından 6 kat daha fazla zam yapıldığını ortaya koymaktadır.” Ankara - anka

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