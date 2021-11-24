Enflasyon daha da hızlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası TL’de sert değer kaybı devam ediyor.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13 TL seviyesini aşarak 13.50 ile tarihi rekorunu kırdı. artıgerçek’in haberine göre, ekonomist Dr. Oğuz Demir, önümüzdeki üç ayda enflasyonun çok daha hızlanacağını ve yüzde 30’ların üzerine çıkacağını belirterek, “Hayat pahalılığı bir gerçek haline geldi. Üreticilerin özellikle ithal ettiği ham maddeyi bulma konusunda zorluk yaşıyor. Bu nedenle mal ve hizmete erişim sıkıntılar yaşanabilir. Yani piyasada özellikle ithal girdiye dayanan ürün bulamayabiliriz. Eğer buradan dönülmezse Türkiye’yi ekonomik olarak hayli zor günler bekliyor” dedi.

Ekonomi Servisi