''Enflasyon farkı aylık ödensin''

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Mart ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Mart ayına ait asgari geçim endeksine göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 6.184,14 TL, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 13.446,69 lira olarak belirlendiğini söyleyen Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Genel Başkan Önder Kahveci; “Türkiye Kamu-Sen olarak enflasyon farkının aylık mahsuplaşma yoluyla maaşlara eklenmesi talebimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz” dedi.