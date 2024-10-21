Enflasyon hedefi yine saptı

Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, haftalık analizinde şunları yazdı:

“Enflasyonla mücadelede meydana gelen sapma ve gecikmeler, Merkez Bankası tarafından geçen hafta yapılan faiz toplantısından sonra yapılan açıklamayla kabul edildi. Bu nedenle piyasalardaki faiz indirimi beklentisinin de 2025 yılı başına doğru ötelendiğini görüyoruz. Enflasyonda meydana gelen sapmanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da değişik açıklamalarla, kabul edildiğini söyleyebiliriz. Bakan Şimşek, artık bu yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 40-45 arasında olacağını söylemeye başladı.” Haber Merkezi

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