Enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayında enflasyon yüzde 1.13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12.62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7.74 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.13, Yİ-ÜFE yüzde 0.69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5.75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6.89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6.17 arttı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.7 olmuştu.

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