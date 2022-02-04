"Enflasyon yüzde 50’nin üzerini görecek"

Enflasyon oranları için Hazine Bakanı Nebati, “Yüzde 50’yi görmeden nisanda tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.

Ancak ekonomistlere göre enflasyonda görünüm yıl sonuna kadar yüzde 50’nin üzerinde olabilir. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ocak ayında aylık enflasyon yüzde 11,1 artış gösterirken yıllık enflasyon ise yüzde 48,69’a yükselerek son 19 yılın zirvesini gördü.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ocakta aylık tüketici enflasyonu yüzde 15,52 olarak hesaplanırken son bir yıldaki artış ise yüzde 114,87 olarak paylaşıldı. Japon Nikkei Asia’ya değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun nisanda yüzde 50’ye ulaşmadan tepe yapmasını beklediklerini belirterek “Umarım yanılmam” dedi. Ancak enflasyonun seyri konusundaki bu beklentinin gerçekleşme ihtimali ekonomistlere göre oldukça zayıf. Buna göre enflasyon uzun süre yüzde 50’nin üzerinde seyredecek.

Ekonomist Özlem Derici Şengül, “Beklentimiz bu yönde değil. Maalesef şubatta 50’nin üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu martta da devam edecek. Bütün yıl boyunca da 50’nin üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz” dedi. Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Aralık 2021’de enflasyonda yaşanan tırmanışın ardından Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun yüzde 50’yi geçmesini bekliyor. Kurum Türkiye’de yıllık ortalama enflasyon tahminini 2022 için yüzde 49,5’e, 2023 için ise yüzde 14,5’e yükseltti.