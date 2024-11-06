Enflasyonda aylık seyir moral bozdu

Enflasyonla mücadele ve dezenflasyon süreci istenilen hızda gerçekleşmiyor. Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ekimde aylık enflasyonu yüzde 2,6 olan beklentilerin hafif üzerinde yüzde 2,88 olarak açıkladı.

TÜİK: % 2.88, ENAG: % 5,57 Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 49,38’den ekimde yüzde 48,58’e indi. Ancak geriye kalan iki ayda aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde bile gelse yıl yüzde 44 seviyesinde tamamlanacak. Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda yılsonu hedefi yüzde 38 orta vadeli programda ise önce 33 ardından yüzde 41,5’e revize edildi. Rakamlar gösteriyor ki ne OVP’deki yeni hedef ne de Merkez Bankası’nın hedefi gerçekleşmeyecek. Uzmanlar, yüksek kalan manşet enflasyon nedeniyle ilk faiz indirimi beklentilerinin 2025’e sarkacak gibi göründüğüne işaret etti. Haber Merkezi

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