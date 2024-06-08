Enflasyonla mücadele eden ülkelere uyarı: Fiyatlar sonbaharda uçacak

Londra merkezli 52 yıllık pazar araştırma şirketi, El Nino’dan La Nina’ya geçişte üç emtia ürünü Şeker, pirinç, ve kakaoda fiyat artışı yaşanacağına dikkat çekti.

Londra merkezli pazar araştırma şirketi, El Nino’dan La Nina’ya geçişte üç emtia ürünündeki (Şeker, pirinç, kakao) baskıya dikkat çekti. Uzmanlar da buğday, mısır, arpa ve soya gibi tahıl emtialarında fiyat artışı yaşanacağını tahmin ediyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre dünya, yazın sonunda La Nina dönemine giriyor. Amerikan basınında “ABD, en kuvvetli kasırga sezonuna hazırlanıyor” manşetleri atılmaya başlandı.

Dünya gazetesinde Emre Ergül’ün haberine göre Londra merkezli 52 yıllık pazar araştırma şirketi, El Nino’dan La Nina’ya geçişte üç emtia ürünündeki baskıya dikkat çekiyor: “Şeker, pirinç, kakao.” Emtia uzmanı Haluk İzzet Mutlu da buğday, mısır, arpa ve soya gibi tahıl emtialarında fiyat artışı yaşanacağını tahmin ediyor. Mutlu, “Rusya-Ukrayna Savaşı da sürüyor, üretim hâlâ sıkıntılı. Sonbahardan itibaren enflasyonla mücadele eden ülkeler açısından sıkıntılı bir döneme girilecek” diyor.

Haber Merkezi