CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücrete ara zamla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Asgari ücretlinin alım gücünün yılın ilk beş ayında 3 bin 863 lira eridiğini buna karşın gıda fiyatlarının yüzde 93 oranında arttığını hatırlatan Taşcıer, “Açlıkla mücadele milyonlarca emekçi için bugünkü asgari ücret, yutkunmalarını imkânsızlaştıran bir düğüm haline gelmiştir. Emekçi geçim derdindeyken, şahsım iktidarı kötü yönetiminin faturasını ücretlilere çıkartarak, alın terinin karşılığı olan ücretleri enflasyonun sebebi olarak gösterme çabasında” ifadelerini kullandı. Taşcıer, asgari ücrete ara zam yapılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Ara zamma kapıyı kapatan iktidara tepki göstererek “Enflasyonun sebebi ücret artışı değil, kötü yönetimdir” dedi. Ankara - Anka

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