Esnaf bu zamların altından kalkamaz

Yeni yıla girerken elektrik, doğal gaz ve yeniden değerleme oranı ile zam gelen başta BAĞ-KUR olmak üzere A’dan Z’ye her kalemde piyasaların olumsuz etkileneceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu zamların altından esnafımızın kalkması mümkün değil” dedi.

Yeni yıla girerken elektrik, doğal gaz ve yeniden değerleme oranı ile zam gelen başta BAĞ-KUR olmak üzere A’dan Z’ye her kalemde piyasaların olumsuz etkileneceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu zamların altından esnafımızın kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır. Bunların olmaması için esnaf için özel tarife uygulanmalı. Dolmuş, taksi, kamyon ve minibüsler kontak açamaz, marşa basamaz. Onun için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli” dedi.

ESNAF BAĞKUR PRİMİNİ ÖDEYEMEZ

Elektrik, doğal gaz ve yüzde 36.2 lik yeniden değerleme oranına göre gelen diğer zamların başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere her kesimi olumsuz etkileyeceğini belirten Palandöken şunları söyledi: “Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 artarak, beklentinin de üzerinde son 19 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte yeni yıla yüksek zamlarla girilmesi başta esnafımız olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR’unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımız, bu zamların altından kalkamaz. Hatta dolabını çalıştıramaz, sokağı aydınlattığı vitrinlerinin lambalarını yakamayacak duruma gelir. Acilen esnafın bu durumu göz önüne alınarak zamlarda ve yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı.”

Adnan Solmaz - ANKARA