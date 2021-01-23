'Esnaf için olumlu adım bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ile görüşen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımızın yaşamış olduğu sıkıntıları en ayrıntılı bir şekilde hem anlattım, hem de 6 maddelik acil taleplerimiz konusunda bir dosya sunarak çözüm talebinde bulundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde görüşerek Covid-19 sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkârların sorunlarını aktaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Görüşme çok olumlu bir havada geçti. Esnaf ve sanatkârımızın yaşamış olduğu sıkıntıları en ayrıntılı bir şekilde hem anlattım, hem de 6 maddelik âcil taleplerimiz konusunda bir dosya sunarak çözüm talebinde bulundum” dedi.

Palandöken, “Altı madde halinde esnafımızın yaşadığı sorunları hem anlattım hem de sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosya sundum. Esnafımızın yaşamış olduğu sorunlara ilişkin ilgili bakanlıklarla görüşerek ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına inancım sonsuz” diye konuştu.

İŞTE O MADDELER

1- Esnaf ve Sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmeli ve kredi kullanamayan esnaf ve sanatkârlarımıza en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır.

2- Esnaf ve sanatkârlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

3- Pandemi döneminde en çok zarar gören kesimi oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın ve yanlarında çalışanların sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğal gaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.

4- Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilârdo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.

5- Ticarî araçlar için indirimli akaryakıt imkânı sağlanmalıdır.

6- Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir.