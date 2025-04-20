Esnaf sırtındaki stopaj yükünden kurtarılmalı

Artan enflasyon ile birlikte iş yeri kiralarının yükselmesine bağlı olarak stopajın da giderek arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın mağduriyetinin en büyüğü kira artışlarıyla ilgili. Enflasyonun artışıyla birlikte iş yeri kiralarında yüzde 70, hatta yüzde 100’e varan artışlar gerçekleşti. Bir de bunun stopajı var. Yani 20 bin TL’lik kirada, yüzde 20’ye denk gelen 4 bin TL stopaj yatırıyorsunuz. Halbuki bu durum çifte vergilendirme gibi. Zaten mülk sahibi, almış olduğu gelirden bu verginin bedelini ödüyor. Dolayısıyla kiracı olan kişinin üzerinden bu yük kalksa, en azından 20 bin TL’lik kira artışındaki fark esnafın cebinde kalır” dedi.

Esnafın sırtında kambur olan stopaj yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Artık esnafın böyle 30-50 sene ayakta kalması mümkün değil. Esnafın ömrü 3 ila 3,5 sene sürüyor. Açıyor, kapatıyor. Bir de bu stopaj mağduriyeti eklenince, esnafın ayakta kalması çok zorlaşıyor. Dolayısıyla enflasyonda bir düşüş beklemek de sürekli öteleniyor. Neden olmuyor? Çünkü esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de ayakta kalmaz. Mehmet Kara - Ankara

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