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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Esnaf zincirlerden rahatsız

16 Ocak 2020, Perşembe 16:01
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarda bulundu.

Bazı zincir marketlerin işlek şubelerinin çalışma saatlerini erkene çekmesinin kabul edilir bir durum olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayıları 40 bine yaklaşan ve her sokağa peş peşe açılan zincir marketler artık kuralsızlıkta sınır tanımıyorlar. Öyle ki bazı zincir market şubelerinde çalışma saatini sabah 8’e çekti. Artık Perakende Yasasını güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Esnafımızın iş yapacağı saatlerde, esnafımızla yan yana ve karşılıklı açılan zincir marketlerin açılış yerleri ve çalışma saatlerine artık kural konulmalı” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi 

Etiketler: esnaf, zincir
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