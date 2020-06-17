Esnafın pos yükü hafifletilmeli

Bankaların esnafın üzerindeki POS cihazı ücretlerinin yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi sürecinde temassız ödemeler ve dolayısıyla kartlı alışverişlerde büyük bir artış oldu. Artık bu alışkanlıkların artacağı ve kalıcı hale geleceği de öngörülüyor.Dolayısıyla POS cihazı ücretlerinde bankalar esnafı rahatlatacak adımlar atmalı” dedi.

Palandöken, “Bu yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre POS sayısı yüzde 3, kredi ve banka kartı toplam sayısı yüzde 9.5, temassız ödemeler yüzde 170 ve internetten kartlı alışverişler yüzde 19 arttı.POS cihazı bulundurmayan esnaf satışlarında önemli derecede kayıp yaşıyor”diye konuştu. Esnafın üzerindeki POS cihazı ücret ve komisyon oranları yükünün bankalar tarafından hafifletilmesi gerektiği ifade eden Palandöken şunları söyledi: ”POS cihazı komisyon oranları yüzde 1’in de altına düşürülmesi lazım. Çünkü hem aylık hem de yıllık olarak alınan ekstra ücretler var. Değişen alışveriş düzeninde fiziki POS cihazı olan esnafımız e-ticarete de atıldığında sanal POS cihazı almak zorunda. Bu nedenle ek ücretler bir yük haline geliyor. Bankaların artık kredilerin yanı sıra POS cihazı konusunda da esnafa elini uzatması lazım. Komisyon oranlarının daha da düşürülmesi ve yazılım, donanım, bakım ücretlerinde esnafa kolaylık sağlanması gerekiyor.” Ankara – Ahmet Terzi

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