Evden çalışma (homeoffice) üretkenliği arttırdı

Almanya’da iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı’nın bilimsel kuruluşu olan İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne (IAB) göre, koronavirüs pandemisi sebebiyle artan “homeoffice”, yani evden çalışma uygulaması verimliliği düşürmedi.

IAB’nin araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60’ı için iş verimliliğinde büyük bir değişikliğe neden olmadı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 22’si, hatta verimliliği daha da arttırdığı tecrübesini edindiğini aktardı. DW’deki habere göre araştırmada yer alan işletmelerin sadece yüzde 13’ü esnek çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilediği görüşünde. Araştırmaya katılan her 10 şirketten dördü pandemide edindiği homeoffice tecrübesini “çok olumlu” veya “çoğunlukla olumlu” şeklinde olduğunu nitelendirdi. IAB Başkan Vekili Ulrich Walwei, her altı şirketten sadece birinin homeoffice için olumsuz yanıt verdiğini kaydetti. Haber Merkezi

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