Evden şirket kurulumuna talep artıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeyi korumak amaçlı evde kalınan bu günlerde şirket kurmak isteyenler vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden önce mukellef.co 10 dakikada şirket kurabiliyor.

Mali müşavirler ile şirket kurmak isteyenleri bir araya getiren mukellef.co, şirket kurulumu için gerekli olan belgeleri online sistem üzerinde topluyor ve malî müşavirin incelemesinin ardından şirket kurulum işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Paraşüt, Foriba, Scotty, İdeasoft ve İyzico gibi iş ortakları bulunan mukellef.co kurucu ortağı Okan Şafak, 2020 yılında hayata geçirdikleri bu girişimde yıl sonuna kadar 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul - Yasin Aydın

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