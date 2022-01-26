"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Exkali control paneli kullanıcısından tam not aldı!

26 Ocak 2022, Çarşamba 19:18
Bu sıralar Web 3.0 artık hepimizin dilinde. Dijital dünyada her geçen gün yeni kavramlar ortaya çıkıyor.

Bunların kimi kısa sürede hayatımızda ciddi yer tutarken kimi ilgi görmeden kayboluyor. Bu kadar hızlı değişimin olduğu bu alanda, kısa sürede insan alışkanlıkları değişiyor ve ilgi yeni mecralara doğru kayıyor.

Facebook, instagram buna en büyük örnek. Görsel ve metin ağırlıklı platformlar daha çok yerini video gibi materyallere bırakırken bir yandan da klasik gelenekçi bir dijital kitle bu alanların çok verimsiz içerikler ile dolup taştığını, twitter gibi mecralarda daha bilgi merkezli paylaşımların yapıldığını savunarak bu platformlarda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Her yeni gelişen mecra aslında bu alanda iş yapan insanlar için bir kazanç kapısı olarak görülüyor. Kimi mevcut varlığını burada sürdürmek isterken kimi ise daha önce kaçırılan fırsatlara bir alternatif olarak görüyor.  

Exkali Ajans Başkanı Gazi Karasu Exkali control panelini anlatıyor…

“Tüm bu platformların kitlesi aslında içerik üretici ve kullanıcı olarak ikiye ayrılıyor. Kullanıcı tarafında bir yandan beğeni butonları ile mutlu olan büyük bir kitle olsa da platformlar artık bu beğeni butonlarını kaldırmak, gizlemek gibi yenilikler yapıyor. Sürecin tam olarak nereye evrileceğini kimse bilmiyor.  Fakat; kripto paralar, metaverse, yapay zeka gibi kavramlar ile artık olay sosyal medya platformlarının dışında yeni bir sanal dünyanın varlığı konuşuluyor. Tabi bu kadar hızlı gelişim ve çeşitliliğin olduğu bir alanda reklam tarafında da işler değişiyor.  Dijital reklam ajansı Exkali’nin kurucusu Gazi Karasu’nun verdiği bilgiler doğrultusunda, markaların dijital dünyada doğru konumlanması gerektiği sonucu çıkıyor. “

Exkali Ajans Başkanı Gazi Karasu sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dünya aslında evrenin kendisi gibi ucu, bucağı bilinmeyen, daha ne yeni projeler, platformlar ile karışılacağımızı bilmediğimiz bir alan. Doğal olarak markaların bu alanda yapacakları çalışmalarda iyi bir strateji ile ortaya çıkmaları gerekiyor. Hem hedef tarafında, hem de hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu stratejiler noktasında alanındaki önemli metrikleri iyi analiz etmeli ve  yol haritalarını gerektiği takdirde güncellemeleri gerekmektedir. Artık o kadar çok platform var ki kurumların bunların tamamında eşit oradan bulunması söz konusu değil. Bu sebeple markaların hedef kitlelerini iyi analiz etmeleri ve kullanıcı alışkanlıklarını çalışmalarının merkezine koymaları gerekmektedir.  

Exkali olarak ağırlığımız markalarımız için web tabanlı uygulamalar geliştirerek, dijital pazarlama sürecini bütünü ile yönetmek. Fakat bu alanda hizmetin ötesinde kendi ürünlerimiz ile de fark oluşturuyoruz. Exkali Control Paneli geliştirdiğimiz ve amiral gemimiz dediğimiz bir ürün. Klasik CRM sistemlerinden çok farklı bir yapısı bulunan panel web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanılıp rahatça tasarımlara entegre edilebiliyor.  Yeni nesil bir yönetim paneli olan Exkali Control, kurulum esnasında veya daha sonrasına aktif veya pasif konuma getirilebilen birçok özelliğe sahip. Fakat minimal ve şık tasarımı sayesinde kafa karışıklığı yaratmıyor. Mesela bir iş takip uygulamasına mı ihtiyacınız var? Bunu Exkali Control üzerinden aktif edip, özelliği kullanabilirsiniz. Maksadımız markalarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir panelden karşılamalarını sağlayıp farklı platformlara ihtiyacı ortadan kaldırıp karışıklığı gidermektir.  

E-ticaret veya kurumsal bir tanıtım sitesi veya bir blog. Panel tüm bu ihtiyaçlara cevap verip ihtiyaç doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Yeni nesil hibrit bir anlayış ve web teknolojileri ile uyumluluğu sayesinde performans konusunda ileri düzey bir tecrübe sunmakta. Bu bağlamda sebeple mottomuz; Yeni dijital dünyanın yenilikçi ajansı.“ “ dedi. 

Gazi Bey’in belirttiği gibi artık web alanında birçok teknolojinin ana hedefi minimal bir çerçeve doğrultusunda hizmet vermek. Heyecan yaratan gelişmeler devam edeceği kesin. Bu teknolojilerin nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz. 

https://exkali.com

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak payda genişliyor

    Etnik temizlik

    Sanayicinin zararını nasıl karşılayacaksınız?

    Benzin istasyonları kapanıyor

    İstanbul'da yola bırakılan araçlar kaldırılıyor

    197’nci kez yıktı

    Yüzde 53: Yurt dışında yaşamak isterim

    Türkiye muhteva kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

    İstanbul Havalimanında seferler normale döndü

    Abant Gölü buzla kaplandı

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu

    ABD'de Türk profesör Prof. Dr. Unutmaz, tüm varyantlarına karşı geliştirdikleri tedaviyi anlattı

    AFAD: 22 ilde 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

    Hukuk azaldıkça, yolsuzluk artıyor

    Kanada, Ukrayna’daki diplomat ailelerini tahliye edecek

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

    Dört yıllık çöp bir çöp kovasına sığdı

    Ailede mahremiyet

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortak payda genişliyor
    Ahmet BATTAL

    Amerikan cigarası olsa neyse de…
    Faruk ÇAKIR

    Refet Kavukcu Ağabeye rahmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meddahlık yarışının sonu
    Cevher İLHAN

    Âfette “partizanlık” felâketi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Demirel’in demir eli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Refet Kavukcu’nun ardından
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.