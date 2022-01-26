Exkali control paneli kullanıcısından tam not aldı!

Bu sıralar Web 3.0 artık hepimizin dilinde. Dijital dünyada her geçen gün yeni kavramlar ortaya çıkıyor.

Bunların kimi kısa sürede hayatımızda ciddi yer tutarken kimi ilgi görmeden kayboluyor. Bu kadar hızlı değişimin olduğu bu alanda, kısa sürede insan alışkanlıkları değişiyor ve ilgi yeni mecralara doğru kayıyor.

Facebook, instagram buna en büyük örnek. Görsel ve metin ağırlıklı platformlar daha çok yerini video gibi materyallere bırakırken bir yandan da klasik gelenekçi bir dijital kitle bu alanların çok verimsiz içerikler ile dolup taştığını, twitter gibi mecralarda daha bilgi merkezli paylaşımların yapıldığını savunarak bu platformlarda varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Her yeni gelişen mecra aslında bu alanda iş yapan insanlar için bir kazanç kapısı olarak görülüyor. Kimi mevcut varlığını burada sürdürmek isterken kimi ise daha önce kaçırılan fırsatlara bir alternatif olarak görüyor.

Exkali Ajans Başkanı Gazi Karasu Exkali control panelini anlatıyor…

“Tüm bu platformların kitlesi aslında içerik üretici ve kullanıcı olarak ikiye ayrılıyor. Kullanıcı tarafında bir yandan beğeni butonları ile mutlu olan büyük bir kitle olsa da platformlar artık bu beğeni butonlarını kaldırmak, gizlemek gibi yenilikler yapıyor. Sürecin tam olarak nereye evrileceğini kimse bilmiyor. Fakat; kripto paralar, metaverse, yapay zeka gibi kavramlar ile artık olay sosyal medya platformlarının dışında yeni bir sanal dünyanın varlığı konuşuluyor. Tabi bu kadar hızlı gelişim ve çeşitliliğin olduğu bir alanda reklam tarafında da işler değişiyor. Dijital reklam ajansı Exkali’nin kurucusu Gazi Karasu’nun verdiği bilgiler doğrultusunda, markaların dijital dünyada doğru konumlanması gerektiği sonucu çıkıyor. “

Exkali Ajans Başkanı Gazi Karasu sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dünya aslında evrenin kendisi gibi ucu, bucağı bilinmeyen, daha ne yeni projeler, platformlar ile karışılacağımızı bilmediğimiz bir alan. Doğal olarak markaların bu alanda yapacakları çalışmalarda iyi bir strateji ile ortaya çıkmaları gerekiyor. Hem hedef tarafında, hem de hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu stratejiler noktasında alanındaki önemli metrikleri iyi analiz etmeli ve yol haritalarını gerektiği takdirde güncellemeleri gerekmektedir. Artık o kadar çok platform var ki kurumların bunların tamamında eşit oradan bulunması söz konusu değil. Bu sebeple markaların hedef kitlelerini iyi analiz etmeleri ve kullanıcı alışkanlıklarını çalışmalarının merkezine koymaları gerekmektedir.

Exkali olarak ağırlığımız markalarımız için web tabanlı uygulamalar geliştirerek, dijital pazarlama sürecini bütünü ile yönetmek. Fakat bu alanda hizmetin ötesinde kendi ürünlerimiz ile de fark oluşturuyoruz. Exkali Control Paneli geliştirdiğimiz ve amiral gemimiz dediğimiz bir ürün. Klasik CRM sistemlerinden çok farklı bir yapısı bulunan panel web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanılıp rahatça tasarımlara entegre edilebiliyor. Yeni nesil bir yönetim paneli olan Exkali Control, kurulum esnasında veya daha sonrasına aktif veya pasif konuma getirilebilen birçok özelliğe sahip. Fakat minimal ve şık tasarımı sayesinde kafa karışıklığı yaratmıyor. Mesela bir iş takip uygulamasına mı ihtiyacınız var? Bunu Exkali Control üzerinden aktif edip, özelliği kullanabilirsiniz. Maksadımız markalarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir panelden karşılamalarını sağlayıp farklı platformlara ihtiyacı ortadan kaldırıp karışıklığı gidermektir.

E-ticaret veya kurumsal bir tanıtım sitesi veya bir blog. Panel tüm bu ihtiyaçlara cevap verip ihtiyaç doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Yeni nesil hibrit bir anlayış ve web teknolojileri ile uyumluluğu sayesinde performans konusunda ileri düzey bir tecrübe sunmakta. Bu bağlamda sebeple mottomuz; Yeni dijital dünyanın yenilikçi ajansı.“ “ dedi.

Gazi Bey’in belirttiği gibi artık web alanında birçok teknolojinin ana hedefi minimal bir çerçeve doğrultusunda hizmet vermek. Heyecan yaratan gelişmeler devam edeceği kesin. Bu teknolojilerin nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz.