Eylülde en çok dolar kazandırdı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile, Eylülde en fazla reel getiri ABD dolarında sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı. Buna göre, Eylülde en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ileindirgendiğinde yüzde 0,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,53 ile dolarda gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,64, TÜFE ile in- dirgendiğinde ise yüzde 51,05 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. AA

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