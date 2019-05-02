“Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

Üretim olmaması nedeniyle Türk Lirası’nın değerinin faizlerle korunmaya çalışıldığını söyleyen ekonomist İbrahim Kahveci, yurt dışından gelen 650 milyar doların üretim yerine inşaata yatırıldığını savunarak “Türkiye’de bir faiz lobisi varsa, Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömen kimse odur!” dedi.

İbrahim Kahveci, TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu Ekonomi ve Ötesi programında ekonomi gündemini yorumladı. Merkez Bankası’nın ‘net döviz rezervi’ kalmağını belirten Kahveci, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle seçim öncesi faizleri düşürmek için alınan 6,5 milyar dolarlık borcun dahi dolardaki artışı durduramadığını söyledi. Kahveci, Türk Lirası’nı cazibeli hale getirmeksizin dolardaki artışın dizginlenemeyeceğinine işaret etti. Kahveci, YSK’nın her uzatma kararı piyasayı gerdiğini, İstanbul seçimine yapılan her itirazın dövizi yükseltitiğine de dikkat çekti. İstanbul - Yeni Asya

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