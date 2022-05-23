Faiz yükü 5 ayda 1.3 trilyon TL arttı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine’nin iç borç faiz ödemesinin ilk 5 ayda 1,3 trilyon lira arttığını ifade ederek, “Daha geçen aralık ayında ödenecek toplam faiz şimdiki düzeye göre bakıp söylersek hiçbir şey değil, ‘Yalnızca 795 milyar lira’. Aradan beş ay geçiyor, mayısa geliyoruz, ödenecek faiz tam 1.3 trilyon lira artmış ve 2.1 trilyona yaklaşmış. Aralıktan mayısa tam yüzde 158 artış. Bu dönemde anapara yükümlülüğü ne kadar artmış? Yüzde 14 oranında 188 milyar lira. Anapara 188, faiz 1.3 trilyon lira artış göstermiş” diye yazdı.

Aktaş, “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Haznesi öyle bir iç borçlanma stratejisi gütmüş, gütmek durumunda kalmış ki, faiz yükü beş ayda, yalnızca beş ayda 1.3 trilyon lira artmış” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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