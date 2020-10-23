Faize 137.4 milyar daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıkladığı bütçe giderlerinin detaylarında, 2020 yılında personel giderlerinin 291 milyar lira, faiz giderlerinin ise 137,4 milyar lira olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye’de 2021 yılı Türkiye bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, yürütme organı başı olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlarıyla şekilleniyor. Eski sistemde bütçe sunumunu Başbakan yaparken yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe sunuşunu gerçekleştirdi. amerikaninsesi’nin haberine göre, bu durum muhalefet partilerince yürütmenin, yasamaya hesap verebilirliği açısından “yanlış ve yetersiz” olarak yorumlanıyor. Oktay, “Bütçe giderlerinin detaylarına bakacak olursak 2020 yılında personel giderlerinin 291 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 48,5 milyar lira, mal ve hizmet alım giderlerinin 105,7 milyar lira, cari transferlerin 500,2 milyar lira, sermaye giderlerinin 86,7 milyar lira, sermaye transferlerinin 10,9 milyar lira, borç verme giderlerinin 31,9 milyar lira, faiz giderlerinin 137,4 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Bütçe açığı

Türkiye’nin salgın döneminde küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak “V” şeklinde toparlanmaya başladığı görüşünü savunan Oktay, 2021 yılı için Türkiye’nin bütçe öngörüsünü toplam 1 trilyon 341 milyar 1 milyon lira giderler ve toplam 1 trilyon 101 milyar 1 milyon lira gelirler olarak açıklayarak, Türkiye’nin gelecek yıl için olası bütçe açığını 245 milyar lira olarak duyurdu.

Türkiye bütçesi vergilere dayanarak mı büyüyor?

Fuat Oktay’ın verdiği bilgilere göre; Türkiye’nin bütçe gelirleri önemli ölçüde halkın ödediği vergilerden sağlanıyor. Gelecek yıl yüzde 16,7 oranında artış ile vergi gelirleri 922 milyar 744 milyon lira olarak bekleniyor. Türkiye’nin vergiler dışındaki gelir beklentisi ise 178 milyar 402 milyon lira olarak öngörülüyor. 2019 yılında 124 milyar 747 milyon lira iken, 2020 yılı sonunda 239 milyar 168 milyon liraya yükseleceği tahmin edilen bütçe açığı, Corona virüsü salgını etkisindeki dönemde 114 milyar 421 milyon lira artmış görünüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın sunduğu bütçede de 2021 yılında bütçe açığında azalma sağlanamayacağı ve 245 milyar lira olabileceği bekleniyor.