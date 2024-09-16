Faize 2.84 trilyon lira ödediler

AKP döneminde kamu bütçesinden toplam 2 trilyon 840 milyar TL iç borç ve dış borç faizi için aktarıldı.

Ekonomik göstergeler 22 yıllık AKP iktidarının doğrudan maliyetini ortaya koyuyor. Sadece Ocak-Temmuz döneminde dış borç için ödenen faiz tutarı 12,7 milyar dolar oldu. 22 yıllık AKP iktidarında ülke neredeyse her alanda geriye gitti. Bu dönemde enflasyon yükselirken maaşlar eridi, faizler arttı, işsiz sayısı 10 milyonlara ulaştı. Ekonomi politikalarının en ağır faturası faiz gideri oldu. 2002 yılında dış borç için ödenen faiz 6 milyar 402 milyon dolar seviyesindeyken sadece Ocak-Temmuz döneminde 12 milyar 760 milyon dolar dış borç faizine ödendi. 2003-2024 döneminde ise toplam 239 milyar 981 milyon dolar dış borç faizi için harcandı. 2002’de 51 milyar 728 milyon TL olan Hazine’nin bütçeden ödediği faiz tutarı Ocak-Temmuz 2024 döneminde 666 milyar 962 milyon TL’yi buldu. BirGün’ün haberine göre AKP döneminde ise toplam 2 trilyon 840 milyar TL iç borç ve dış borç faizi için kamu bütçesinden aktarıldı.

Borç katlanarak artıyor

Yüksek faizle borçlanmaya devam eden Hazine’nin borçları 31 Temmuz itibarıyla 8 trilyon 106 milyar TL’ye ulaştı. Ülke nüfusunun 86 milyonu bulduğu 2024 yılında kişi başına düşen Hazine borcu 94 bin 255 TL’ye ulaştı. 2002’de 243 milyar 111 milyon TL olan Hazine borcu bulunuyordu. Nüfusun 66 milyon olduğu 2002’de kişi başına düşen Hazine borcu 3 bin 684 TL’ydi. 1 milyon 300 bin bebeğin doğduğu 2002’de bebek başına 197 bin 722 TL tutarında Hazine borcu düşüyordu. 2023’te ise doğan bebek sayısı 958 bin 408 olurken bebek başına düşen Hazine borcu 7 milyon 14 bin TL oldu. Öte yandan ‘Cebimizden tek kuruş çıkmayacak’ denilerek yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan, geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere ise 2017-2024 döneminde 21 milyar 313 milyon dolar aktarıldı. Bu projeler için 2025 yılında 5 milyar 482 milyon dolar, 2026 yılında da 5 milyar 655 milyon dolar aktarılması öngörülüyor.

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