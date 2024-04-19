Faizler coştu

Merkez Bankası (MB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BloombergHT’nin aktardığına göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Nisan’la biten haftada 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi. Geçen hafta yüzde 86,2’lik faizle veri tarihinin zirvesini yenileyen tüketici kredi faizi, yüzde 83,1’lik faizle geriledi. 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 64,3’ten yüzde 67,4’e çıktı. Ticari kredi faizleri de yüzde 66,3’ten yüzde 67,5’e yükseldi. Haber Merkezi

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