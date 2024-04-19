"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Faizler coştu

19 Nisan 2024, Cuma 21:18
Merkez Bankası (MB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BloombergHT’nin aktardığına göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Nisan’la biten haftada 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi. Geçen hafta yüzde 86,2’lik faizle veri tarihinin zirvesini yenileyen tüketici kredi faizi, yüzde 83,1’lik faizle geriledi. 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 64,3’ten yüzde 67,4’e çıktı. Ticari kredi faizleri de yüzde 66,3’ten yüzde 67,5’e yükseldi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 419
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

    Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

    Faizler coştu

    AYM’den öğrencileri koruyan karar

    Mülakatı kaldırmaya niyetleri yok

    Ekonomik kriz her alana yayıldı

    ‘Mülteci’ şartlı kredi

    İsrail’in füze saldırısı bilmecesi

    Bu kanlı misilleme döngüsü bitmeli

    Meteoroloji yurdun iç ve batı kesimlerini uyardı

    Kırklareli'nde otobüs devrildi: 11 yaralı

    BMGK'da Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti

    Gazze'de soykırım, Batı'nın onay ve desteğiyle yapılıyor

    İran'daki patlamalar bugün görüşülecek

    Gazzeli gençler görülmemiş travma yaşıyor

    Fransa’da Filistin konulu konferansa iptal

    Yanlış ekonomi politikası izliyoruz

    Trol akıl demokratik değerlere tehdittir

    Milletten neyi gizliyorsunuz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğer...
    Cevher İLHAN

    Seçim çarpıtmaları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kâfir de olsa masumun bedduasından sakınınız!”
    Misbah ERATİLLA

    Sizin çocuğunuz ne olsun?
    Mehmet ÇETİN

    Şükürler olsun ki öleceğiz!
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve öğrenciler unutuldu mu?
    Genel

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine
    Muhammet ÖRTLEK

    İran’da Muhafazakârlar-Reformcular tartışması ve IRNA’nın 5 muhtemel senaryosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.