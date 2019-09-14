Faizler hâlâ yüksek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faiz oranlarını 3,25 baz puan indirerek 19,75’ten 16,50’ye çekmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Özgener açıklamasında, “Merkez Bankası faiz indirimine devam dedi. 3,25’lik faiz indirimiyle birlikte politika faiz oranını % 16,5’e çekti. Merkez Bankası politika faiz oranları ile enflasyon oranları benzer seviyelere geldi. Bu gelişme sayesinde iş dünyası olarak daha düşük maliyetlerde borçlanmamıza fırsat tanındı.Yüksek faiz, üretim ve yatırımın önündeki en büyük engel. Bu sebeple faiz indirimiyle yakalanan fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Önceki faiz indirimiyle birlikte % 1’in altına çekilen konut kredisi faiz oranlarının ve ticarî kredi faiz oranlarının daha da aşağı çekilmesini ümit ediyoruz.

“Yatırım ve ihracat için gerekli”

Kamu bankaları baş rolü oynayacaklarını belirten Özgener, ”Ancak özel bankaların da kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine eşlik etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda kredi yapılandırmalarının gerçekleşmesini ve yeni kurulan firmalarımıza kredi vermek için desteklerini talep ediyoruz. Bazı firmalarımız ticarî hayatın bir gereği olarak nakit sıkıntısı ve borçlarını ödemede sıkıntı yaşayabiliyor ve bu noktada sıkıntıyı aşmak amacıyla bankalarımızın desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Cirosu anlamlı olan, yıllarca düzgün bir şekilde iş ilişkisi olan firmalarımıza destek verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç olarak Merkez Bankası faiz indirimini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak bu haliyle bile faiz oranları rakiplerimize göre yüksek. Bu nedenle üretimin, yatırımın, ihracatının önünün daha da açılması için gelecek aylarda da enflasyonda iyileşmenin ve faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor ve istiyoruz.” diye konuştu.