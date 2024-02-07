Fakirin gıda enflasyonu yüzde 109.5

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) verilerine göre, nüfusun “en düşük gelirli yüzde 20’lik kesimi”ni oluşturan dar gelirlilerin yıllık gıda enflasyonunun yüzde 109,5 olarak hesaplandığını açıkladı.

DİSK-AR açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Aralık 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 69,71 olarak açıkladığı anımsatılarak, “Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. TÜİK, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamıyor ve madde fiyat listesini açıklamıyor. Madde fiyatları halen karartılmış durumda. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor” denildi

Açıklama şöyle devam etti: “DİSK-AR olarak TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 69,7 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 85,6 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 79,5 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 91,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 109,5 olarak gerçekleşti.”