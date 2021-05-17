Fatura yine esnafa çıktı

Açıklanan genelge ile kademeli normalleşme sürecinde faturanın yine esnaf ve zanaatkârlara çıkarıldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni kademeli normalleşme sürecinde yine fatura 415 meslek dalında çalışmakta olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârlar ile çalışanlarına çıkarıldı” dedi.

Esnafın kapanmaya değil açılmaya ve insanların işlerinin başına geçmeye ihtiyaç olduğunu belirten Palandöken, “Son 14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler çok yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil” diye konuştu. Ankara - Recep Gören



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