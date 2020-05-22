Faturalar 3 ay daha faizsiz ertelenmeli

Birlik Başkanları koronavirüsle mücadele döneminde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının Cumhurbaşkanı kararıyla 3 ay faizsiz ertelenmesini istedi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla tele konferans ile düzenlenen birinci ve ikinci bölgesel oturum toplantıları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda koronavirüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkârların yaşadığı sıkıntılar ve talepleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak koronavirüs sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar için çözüm yolları arandı.

Palandöken’in konuşmasının ardından söz alan Birlik Başkanları koronavirüsle mücadele döneminde elektrik, su ve doğal gaz faturalarının Cumhurbaşkanı kararıyla 3 ay faizsiz ertelenmesi, çalışma kapasiteleri düşen dolmuş ve halk otobüsleri için devlet desteği, iş yapamayan esnaftan yerel yönetimlerin tabelâ ve çevre vergisi alınmaması gibi taleplerini iletti. Birlik Başkanlarının taleplerini not alan Palandöken yetkili mercilerle görüşerek bu talepleri ileteceğini ve sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Birlik başkanları toplantısına Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, İstanbul Madeni Eşya, Kırklareli, Sakarya ve Yalova ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Afyon, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak Birlik Başkanları katıldı.

Ankara - Ahmet Terzi