FİSKOBİRLİK sezonu Ağustos’ta açacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni fındık alım sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Önceki sezonlarda olduğu gibi peşin ve emanet sistemini 2020 mahsulü için de sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, serbest piyasa şartlarının 25-30 kuruş üzerinde fiyat uygulamasına devam edeceklerini aktardı. Bayraktar, alım sezonunu 15 Ağustos’ta açmayı planladıklarını, hasat döneminin başlaması ve pazara fındık iniş zamanına göre bu tarihi revize edebileceklerini kaydetti. Birliğin piyasada her yıl ürün alım miktarının arttığına işaret eden Bayraktar, çiftçilerden bugüne kadar 2019 mahsulü 15 bin ton fındık kabul ettiklerini bildirdi. AA

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