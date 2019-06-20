Fitch Ratings: Türkiye'de enflasyon düşüşte

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan kuruluşun Yönetici Direktörü Edward Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu. AA

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