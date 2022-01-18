Fitch’ten uyarı: Türkiye’de riskler artıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyona ve kurdaki değer kaybına karşı malî politikaların kullanılmasının, kredi notunda pozitif faktör olan kamu maliyesinde yük oluşturabileceği vurgulandı.

Fitch Ratings, şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyeti hızlı bir şekilde artıyor. Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar, kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor. Artan enflasyon ve heterodoks politikalar, makroekonomik ve finansal riskleri artırıyor. Enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan malî tedbirler, Türkiye’nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabilir. Alınan önlemler, yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmiyor. Güvendeki düşüş, negatif reel faiz oranlarını ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizlik, kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler.” Ankara - anka

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