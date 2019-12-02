Fiyat farkı, yüzde 361,28’i buldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çekerek, “üretici ve market arasındaki fiyat farkı, Kasım ayında kuru incirde yüzde 361,28’i, kuru kayısıda yüzde 348,83’ü, havuçta yüzde 296,33’ü, mandalinada 268,75’i, sütte 268,45’i, nohutta 256,92’yi buldu” dedi.

Bayraktar, “üreticide 13 lira olan kuru incir markette 59 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 44 lira 88 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 3 lira 17 kuruşa, 98 kuruş olan mandalina 3 lira 63 kuruşa, 1 lira 87 kuruş olan süt 6 lira 89 kuruşa, 2 lira 89 kuruş olan nohut 10 lira 32 kuruşa satılıyor” bilgisini verdi.

Bayraktar, Kasım ayında markette 27, üreticide 19 üründe fiyat artışı, markette 7, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 7 üründe fiyatın değişmediğini, Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide kabak; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette limon, üreticide patates olduğunu belirtti.Kasım ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 361,28 ile kuru incirde yaşandığında dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru kayısıda 348,83, havuçta 296,33, mandalinada 268,75, sütte 268,45, nohutta 256,92 olduğunu bildirdi.