Fransa hükümeti Air France'a 7 milyar euroluk yardımda bulunacak

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek amacıyla Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro acil destek sağlamasına yeşil ışık yaktı.

Air France'a yapılacak yardımın 4 milyar eurosu devlet tarafından yüzde 90 oranında teminat altına alınacak olan banka kredilerinden oluşacak. Fransa, sera gazı emisyonlarını azaltma karşılığında söz konusu şirkete doğrudan 3 milyar euro kredi sağlayacak.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yapılan yazılı açıklamada, "Fransa tarafından sağlanacak olan devlet garantisi ve hissedar kredilerinden oluşacak olan 7 milyar euroluk yardım Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı." ifadelerini kullandı. Komisyon, Fransız ekonomisine ciddi zararlar verebilecek iflas riski bulunduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Mart ayı ortasında Covid-19 salgını nedeniyle üye ülkelerin mali zorluklar çeken şirketlere yardım edebilmesi için devlet yardımlarına yönelik kuralları gevşetti.

Fransa ve Hollanda, her bir ülke olarak Air France-KLM grubunun yüzde 14'üne sahip.

Hollanda hükümeti, KLM'e kredi ve teminat şeklinde 2 ila 4 milyar euroluk devlet yardımı yapmayı planlıyor.