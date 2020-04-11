G20 ülkeleri petrol fiyatlarının istikrarlı seyretmesi konusunda uzlaştı

G20 ülkeleri enerji bakanları, küresel ölçekte sağlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının piyasaya etkilerini görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, petrol fiyatlarının istikrarlı seyretmesi konusunda uzlaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi OPEC dışı bazı ülkeler Meksika dışında dün günlük petrol üretimlerini ilk etapta toplam 10 milyon varil azaltma kararı almıştı. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, G-20’deki görüşmelerin ardından ise ileride 13-14 milyon varillik bir kısıtlamaya doğru gitmeleri bekleniyor. Covid-19 virüsü salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için petrol fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesi çağrısı yapıldı. G20 toplantısında, petrol fiyatlarında istikrarının yakalanması için bir mekanizması oluşturulması istendi. G20 ülkeleri, küresel petrol üretiminin yüzde 70'inden fazlasını ve küresel petrol tüketiminin yüzde 80'ini karşılıyor. Euronews Türkçe

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