Gayrimenkul uzmanları: Emlak piyasası etkilenmez

Gayrimenkul uzmanları, Suriyelilerin ülkesine geri dönmesi beklentisiyle kiralık konutta bir haftada düşüş beklememek gerektiğini belirterek, “İstanbul’da 40-50 bin daire boşa çıkabilir, arz fazlası fiyatları düşürebilir ancak bu evlerin piyasaya etkisi 1-1,5 yılda görülür. Kiralık ev seçeneği artar, mülk sahibinin ağır şartları esner ve kira artış hızı yavaşlar” dedi.

Suriyeli sığınmacıla­rın ülkesine geri dönüş beklentisinin kiralık konut piyasasında “kiralar düşe­cek” beklentisine neden ol­sa da gayrimenkul uzmanla­rı, kimsenin “kiralar hemen inecek” beklentisine kapıl­maması gerektiğine vurgu yaptı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre Trio Gayrimenkul Yöneti­mi kurulu Başkanı Sezgin Bil­ge, “Suriyelilerin gitmesi ko­nut piyasasını çok etkilemez. Ancak Türkiye’ye, yabancı yatırımcının daha cazip bak­masını ve tekrar yatırım için daha çok değerlendirmesi sağlar. Yani Suriyeliler gitti diye kiralar düşmez. Kirala­rın düşürme etkisine çok olacağını düşünmüyorum açık­çası” diye konuştu. Haber Merkezi

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