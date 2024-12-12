Gayrimenkul uzmanları: Emlak piyasası etkilenmez

12 Aralık 2024, Perşembe 16:07
Gayrimenkul uzmanları, Suriyelilerin ülkesine geri dönmesi beklentisiyle kiralık konutta bir haftada düşüş beklememek gerektiğini belirterek, “İstanbul’da 40-50 bin daire boşa çıkabilir, arz fazlası fiyatları düşürebilir ancak bu evlerin piyasaya etkisi 1-1,5 yılda görülür. Kiralık ev seçeneği artar, mülk sahibinin ağır şartları esner ve kira artış hızı yavaşlar” dedi.
Suriyeli sığınmacıların ülkesine geri dönüş beklentisinin kiralık konut piyasasında “kiralar düşecek” beklentisine neden olsa da gayrimenkul uzmanları, kimsenin “kiralar hemen inecek” beklentisine kapılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre Trio Gayrimenkul Yönetimi kurulu Başkanı Sezgin Bilge, “Suriyelilerin gitmesi konut piyasasını çok etkilemez. Ancak Türkiye’ye, yabancı yatırımcının daha cazip bakmasını ve tekrar yatırım için daha çok değerlendirmesi sağlar. Yani Suriyeliler gitti diye kiralar düşmez. Kiraların düşürme etkisine çok olacağını düşünmüyorum açıkçası” diye konuştu.
Haber Merkezi
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