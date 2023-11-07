Yazar Fikret İlkiz, T24’te “Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tolga Şardan’ın tutuklanması ile ilgili yazan İlkiz, “Gazeteci Tolga Şardan’ın haberi nedeniyle tutuklanması ifade özgürlüğünün ihlalidir. (...) Devlet hâkim pozisyonu nedeniyle haberi yazan gazeteciyi cezalandırma yolunu seçemez. Haberde yer alan iddialar araştırılmalıdır. Kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bu nedenle gazeteci “tutuklanması”; gazetecinin haber yapmasının önlenmesidir. Gazeteci tutuklanırsa; görevini yapamaz. Devletin görevi gazeteciyi tutuklamak yoluyla ifade özgürlüğünü sınırlandırmak, kitle iletişim araçlarını engellemek ve serbest haber dolaşımını sınırlandırmak değildir. Tam tersine devletin yükümlüğü tüm kitle iletişim araçlarıyla serbest haber dolaşımının önündeki sınırlandırmaları ortadan kaldırmaktır. Toplumun gerçeklere ulaşma hakkının gazetecinin “tutuklanması” yolu ile önlenmesi demek haber yapma hakkının tutuklanarak hapsedilmesi demektir. İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılması ve yargı yoluyla basının sınırlandırılması; demokratik siyasal yapının ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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