Geçim şartları giderek ağırlaşıyor

Türk-İş her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasının 2020 Haziran ayı verilerini açıkladı.

Araştırmada, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 431 lira 8 kuruş, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 7 bin 918 lira 82 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 2 bin 952 lira 41 kuruş olarak hesaplandığı vurgulandı. Ücretli çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim şartlarının, elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle her geçen gün giderek ağırlaştığı belirtilen araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye’de çoğu küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin üretimlerine ara vermesinin veya kapanmasının, işçilerin işsiz kalmasına, büyük bir bölümünün ücretsiz izne çıkarılmasına veya kısa süreli çalışmalarına neden olduğu ifade edildi.

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