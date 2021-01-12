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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Geçinecek kadar kazanamıyorlar

12 Ocak 2021, Salı
“İstanbul Barometresi” araştırmasına göre, İstanbulluların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtirken, sadece yüzde 3,8’i birikim yapabildiğini ifade etti.

“İstanbul Barometresi” araştırmasının üçüncüsünü yayınladı. Katılımcıların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtirken, sadece yüzde 3,8’i birikim yapabildiğini ifade etti. Yüzde 70,9, bin TL tutarındaki âcil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Borç alıp verme oranlarının arttığı dikkat çekerken yüzde 15,3, kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi. Çalışanların yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu yaşarken iş arayanların yüzde 69,1 ise yakın bir zamanda iş bulamayacağına inanıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu” nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Aralık Raporu’nun sonuçları şöyle:

Yüzde 56,5, geçinecek kadar para kazanamıyor

Katılımcıların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39,7’si geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,8’i, bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

Aralık ayında borç alma ve verme oranı arttı

Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu. Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgarî tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve Kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken, asgarî tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.

% 70,9 bin TL tutarındaki Âcil bir harcamayı karşılayamıyor

Katılımcıların yüzde 70,9’u, bin TL tutarında, yüzde 85,3’ü ise 5 bin TL tutarında beklenmedik âcil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Kasım ayına göre karşılayamayacağını söyleyenlerin oranında düşüş görüldü. Katılımcıların yüzde 49,7’si

çalıştığını, yüzde 80,1’i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8’i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi.

İstanbul - Nihat Orhan 

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