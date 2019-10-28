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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Gıda enflasyonu %36.9

28 Ekim 2019, Pazartesi 23:19
Birleşik Kamu- İş’in ‘halkın enflasyonu’ araştırmasına göre gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına oranla (Ekim 2018) yüzde 36.9 artış yaşandı.

Birleşik Kamu- İş’in en fazla tüketilen 77 gıda maddesindeki artışı esas alarak hazırladığı ‘halkın enflasyonu’ araştırmasına göre gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına oranla (Ekim 2018) yüzde 36.9 artış yaşandı. Birleşik Kamu İş görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu- İş)Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden fiyatlarını her ay düzenli olarak derlediği ve en fazla tüketilen77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının ekim ayı sonuçları açıklandı.Gazete Duvar’ın aktardığı araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan miktar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 09.5 oranında azalırken son bir yıllık dönemde ise yüzde 36.9 oranında artış kaydetti.

Harcamaların 4’te biri et ve balığa 

Türkiye’deki ailelerin gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcadığını ifade eden Birleşik Kamu- İş, az tüketilmesine rağmen yüksek fiyatlı olduğu için et ve balık genel harcamaların yüzde 22.4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13.4’ü buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara,10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

Sebze harcamaları yükseldi

Ekim’de, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre, makarna fiyatlarına bağlı olarak yüzde 0.1 oranında azalış yaşanırken, et-balık harcamalarında yüzde 0.5 oranında artış oldu. Ekim’de süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 3.1 oranında artarken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 2 oranında yükseliş kaydedildi. Meyve harcamalarının yüzde 12.7 oranında arttığı eylül ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 17.5 oranında yükseliş yaşandı.Gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre (Ekim 2018) ise yüzde 36.9 oranında artış yaşandı. Son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 16.2, et-balık fiyatlarında 4.3, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 33.4 oranında artış kaydedildi. Bir yıl öncesine göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 15 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 78.7 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 68.2 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları yüzde 10,4 diğer gıda fiyatları ise yüzde 41.3 oranında arttı.

Etiketler: enflasyon
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