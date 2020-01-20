Gıda israfı 300 milyar

Antalya’da düzenlenen HO-RE-CA fuarında Türkiye’de 2014 yılında gıda israfının maliyeti 250 milyarken, günümüzde 300 milyarın üzerine çıktığı belirtildi.

Türkiye’nin turizm başşehri Antalya’da düzenlenen ‘Hotel-Restoran-Cafe (HO-RE-CA) sektörünün en büyük buluşması 31.Hotel Equipment ve 27. Food Product fuarlarında, turizm ve gıda sektörünün en önemli sorunlarından biri olan “Gıda İsrafı”na dikkat çekildi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve şeflerin büyük ilgi gösterdiği panelde; tarımdan başlayarak sofrada son tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen israftan, tabakta israfa kadar pek çok konunu ele alındı. Faaliyette resmî olmayan rakamlara göre Türkiye’de 2014 yılında gıda israfının maliyeti 250 milyarken, günümüzde 300 milyarın üzerine çıktığının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ebeveynlerin ‘ben yiyemedim çocuğum yesin’ yanlışı

Dünyanın büyük bölümü açlıkla savaşırken, diğer yandan büyük bir gıda israfı yaşandığına dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Eskiden annemiz bizi de mutfağa sokardı kendimiz emek harcayarak bir şeyler yapmayı öğrenirdik, şimdi ebeveynler ‘ben yiyemedim çocuğum yesin’ şeklinde davranarak bana göre yanlış yapıyor. Çocuk yokluğu görmediği için varlığın kıymetini bilemiyor. Çocuklarımıza gıdanın önemini ve israf konusunu anlayabileceği şekilde anlatarak gıdaların israf edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalıyız.” dedi.

Ekmek israfı çok fazla

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Eskiden ekmek satılırdı şimdi çeyrek satılmıyor torba torba satılıyor. Yokluğunu çekmeyen insan israfı önlemeyi bilmez. Çocuklarımıza israfı öğretmiyoruz. Projem var inşallah okullarda da bu konuyla eğitim oluşturacağım. Dünyada Türkiye kadar ekmek israfı yapan başka bir ülke tanımıyorum. Dünya da insanoğlu dışında israf eden canlı yok. İtalya’da gönüllüler bir kooperatif kurmuş otellerle anlaşmışlar, ekmekleri toplayıp fırında kurutup un yapıyor, makarna yapıyor aynı zamanda bunu satıp, yoksullara dağıtıyorlar. Umarım bir gün biz de bunu yapabiliriz.” dedi.

Çünkü ölçmüyoruz…

Türkiye’deki gıda israfını rakamlarla ifade eden Fazla Gıda Satış Müdürü Gökmen Güven, “Türkiye’de gıda atığına dair net bir data yok 2014’te bir rakam var yaklaşık sadece üretim ve tüketim arasında 250 milyar TL olduğu düşünülüyor, bunun içerisinde tarlada ya da evde atılan çöp yok. Şu anda 300 milyar seviyesinde olduğu var sayılıyor. Türkiye’de de Dünyada da atığı nasıl değerlendireceğimizi ve nasıl azaltacağımızı bilmiyoruz, çünkü ölçmüyoruz. Biz bunları ölçmek için gıda atığı ile ilgili bir mücadele başlattık ve 3 sene önce bir perakendeciyle 50 kg ile başlayan mücadelemiz şimdi ayda 1000 tona geldi” şeklinde konuştu.

İstanbul - Aslan Özdemir