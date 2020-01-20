"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Gıda israfı 300 milyar

20 Ocak 2020, Pazartesi 00:38
Antalya’da düzenlenen HO-RE-CA fuarında Türkiye’de 2014 yılında gıda israfının maliyeti 250 milyarken, günümüzde 300 milyarın üzerine çıktığı belirtildi.

Türkiye’nin turizm başşehri Antalya’da düzenlenen ‘Hotel-Restoran-Cafe (HO-RE-CA) sektörünün en büyük buluşması 31.Hotel Equipment ve 27. Food Product fuarlarında, turizm ve gıda sektörünün en önemli sorunlarından biri olan “Gıda İsrafı”na dikkat çekildi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve şeflerin büyük ilgi gösterdiği panelde; tarımdan başlayarak sofrada son tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen israftan, tabakta israfa kadar pek çok konunu ele alındı. Faaliyette resmî olmayan rakamlara göre Türkiye’de 2014 yılında gıda israfının maliyeti 250 milyarken, günümüzde 300 milyarın üzerine çıktığının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ebeveynlerin ‘ben yiyemedim çocuğum yesin’ yanlışı

Dünyanın büyük bölümü açlıkla savaşırken, diğer yandan büyük bir gıda israfı yaşandığına dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Eskiden annemiz bizi de mutfağa sokardı kendimiz emek harcayarak bir şeyler yapmayı öğrenirdik, şimdi ebeveynler ‘ben yiyemedim çocuğum yesin’ şeklinde davranarak bana göre yanlış yapıyor. Çocuk yokluğu görmediği için varlığın kıymetini bilemiyor. Çocuklarımıza gıdanın önemini ve israf konusunu anlayabileceği şekilde anlatarak gıdaların israf edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalıyız.” dedi.

Ekmek israfı çok fazla

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Eskiden ekmek satılırdı şimdi çeyrek satılmıyor torba torba satılıyor. Yokluğunu çekmeyen insan israfı önlemeyi bilmez. Çocuklarımıza israfı öğretmiyoruz. Projem var inşallah okullarda da bu konuyla eğitim oluşturacağım. Dünyada Türkiye kadar ekmek israfı yapan başka bir ülke tanımıyorum. Dünya da insanoğlu dışında israf eden canlı yok. İtalya’da gönüllüler bir kooperatif kurmuş otellerle anlaşmışlar, ekmekleri toplayıp fırında kurutup un yapıyor, makarna yapıyor aynı zamanda bunu satıp, yoksullara dağıtıyorlar. Umarım bir gün biz de bunu yapabiliriz.” dedi.

Çünkü ölçmüyoruz…

Türkiye’deki gıda israfını rakamlarla ifade eden Fazla Gıda Satış Müdürü Gökmen Güven, “Türkiye’de gıda atığına dair net bir data yok 2014’te bir rakam var yaklaşık sadece üretim ve tüketim arasında 250 milyar TL olduğu düşünülüyor, bunun içerisinde tarlada ya da evde atılan çöp yok. Şu anda 300 milyar seviyesinde olduğu var sayılıyor. Türkiye’de de Dünyada da atığı nasıl değerlendireceğimizi ve nasıl azaltacağımızı bilmiyoruz, çünkü ölçmüyoruz. Biz bunları ölçmek için gıda atığı ile ilgili bir mücadele başlattık ve 3 sene önce bir perakendeciyle 50 kg ile başlayan mücadelemiz şimdi ayda 1000 tona geldi” şeklinde konuştu. 

 İstanbul - Aslan Özdemir 

Etiketler: israf
Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve İsrail'in ortak hedefi Libya'ya BOP dizaynı

    Türkiye'de aşı reddi artıyor

    AB, yardımları azaltıyor

    Erasmus da zengine kaldı

    Gıda israfı 300 milyar

    Petrol bölgelerinde ABD-Rus çekişmesi

    Guterres: Libya'da askeri çözüme yer yoktur

    Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı

    Sivasspor, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla döndü

    8 yıl öncesinden bu yana ne değişti?

    Talan ve rant projesi

    Üşümesinler diye...

    Berlin'de Libya Konferansı alarmı

    27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi

    AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

    Bitlisli kanaat önderi saldırıda vefat etti

    Dink suikastı dâvâsı 13. yılında

    Hedef ABD: Yüzlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Açıkla… Açıkla… Açıkla...
    Faruk ÇAKIR

    Kim kazandı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler böyle savrulursa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Germeden, bağırmadan konuşmak...
    Ali FERŞADOĞLU

    Sadece sabır yetmez, tedbir de lâzım, tekbir de!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    “Ben ölünceye kadar bu gazete eve gelecek”
    Genel

    Erasmus da zengine kaldı
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat temsilcileri toplantısı
    M. Said ZEKİ

    Kanunsuz emir, zihniyet ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.