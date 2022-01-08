Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e indirilmeli

Son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da sıkıntıya soktuğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Fiyatlar arttıkça esnafın hem kârı hem de satışı azalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için katma değer vergisinin oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

Gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten Palandöken, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alış verişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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