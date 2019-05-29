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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Golden Global Yatırım Bankası kuruldu

29 Mayıs 2019, Çarşamba 17:58
Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, beş ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akınbulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

Etiketler: Golden Global, banka
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