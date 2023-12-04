Gram altın 2000’e dayandı

ABD ekim ayı enflasyonu ve FED’in güvercin politika açıklamasının ardından altın piyasası daha önce görülmemiş bir süratle yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı sadece yarım saatte yüzde üç değer kazanarak 2 bin 135 doları görüp rekor kırdı. Spot piyasada gram altın fiyatı bu esnada bin 993 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı ardından bin 940 liraya çekildi. Özellikle 14 Kasım’da ABD’de ekim ayı enflasyonunun yüzde 3.2 ile yüzde 3.3’lük beklentinin altında kaldığının açıklanmasından itibaren altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons fiyatı son 3 haftada yüzde 7.2 yükseldi. Haber Merkezi

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